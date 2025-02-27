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Сайнс – быстрейший во 2-й день тестов «Ф-1» в Бахрейне, Хэмилтон – 2-й, Леклер – 3-й

Сайнс стал быстрейшим по итогам второго дня тестов «Ф-1».

В Бахрейне завершился второй день предсезонных тестов «Формулы-1» 2025 года.

Карлос Сайнс, проводивший полный день за рулем «Уильямса», показал лучшее время и наибольший километраж, Льюис Хэмилтон, выступавший утром за «Феррари», стал вторым по итогам дня, сменивший его после обеда Шарль Леклер – третьим.

За ходом заездов можно было следить вместе с нашим онлайном:

Онлайн тестов «Ф-1»: Хэмилтон – лучший по итогам утра, дождь в Бахрейне, новичок в «Ред Булл»

Формула-1

Предсезонные тесты

Международный автодром Бахрейна

27 февраля 2025 года

2-й день

1. Карлос Сайнс («Уильямс») – 1.29,348 (127 кругов)

2. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,031 (45)

3. Шарль Леклер («Феррари») +0,083 (83)

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,430 (71)

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,436 (87)

6. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,881 (57)

7. Лиам Лоусон («Ред Булл») +0,904 (91)

8. Джек Дуэн («Альпин») +1,020 (80)

9. Пьер Гасли («Альпин») +1,082 (40)

10. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +1,327 (94)

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,352 (45)

12. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +1,445 (46)

13. Оскар Пиастри («Макларен») +1,473 (44)

14. Ландо Норрис («Макларен») +1,534 (77)

15. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,709 (80)

16. Нико Хюлькенберг («Заубер») +2,109 (56)

17. Эстебан Окон («Хаас») +3,723 (69)

18. Оливер Бермэн («Хаас») +5,024 (66)

Опубликовал: Михаил Ширяев
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