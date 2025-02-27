Сайнс – быстрейший во 2-й день тестов «Ф-1» в Бахрейне, Хэмилтон – 2-й, Леклер – 3-й
В Бахрейне завершился второй день предсезонных тестов «Формулы-1» 2025 года.
Карлос Сайнс, проводивший полный день за рулем «Уильямса», показал лучшее время и наибольший километраж, Льюис Хэмилтон, выступавший утром за «Феррари», стал вторым по итогам дня, сменивший его после обеда Шарль Леклер – третьим.
За ходом заездов можно было следить вместе с нашим онлайном:
Онлайн тестов «Ф-1»: Хэмилтон – лучший по итогам утра, дождь в Бахрейне, новичок в «Ред Булл»
Предсезонные тесты
Международный автодром Бахрейна
27 февраля 2025 года
2-й день
1. Карлос Сайнс («Уильямс») – 1.29,348 (127 кругов)
2. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,031 (45)
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,083 (83)
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,430 (71)
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,436 (87)
6. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,881 (57)
7. Лиам Лоусон («Ред Булл») +0,904 (91)
8. Джек Дуэн («Альпин») +1,020 (80)
9. Пьер Гасли («Альпин») +1,082 (40)
10. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +1,327 (94)
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,352 (45)
12. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») +1,445 (46)
13. Оскар Пиастри («Макларен») +1,473 (44)
14. Ландо Норрис («Макларен») +1,534 (77)
15. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,709 (80)
16. Нико Хюлькенберг («Заубер») +2,109 (56)
17. Эстебан Окон («Хаас») +3,723 (69)
18. Оливер Бермэн («Хаас») +5,024 (66)
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий