Малкин набрал 2+2 в матче с «Филадельфией» и стал 1-й звездой. Он сравнял счет в 3-м периоде и забил в овертайме, завершив игру с «+4»
Евгений Малкин набрал 2+2 в матче с «Филадельфией» и стал 1-й звездой.
Форвард «Питтсбурга» отметился дублем и двумя результативными передачами в матче с «Флайерс» (5:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
38-летний россиянин сделал счет 4:4 на 43-й минуте третьего периода, а затем стал автором победной шайбы «Пингвинс» в овертайме.
На счету форварда 41 (12+29) очко в 51 игре в текущем сезоне при полезности «минус 17».
Сегодня Малкин (18:34, 1:14 – в большинстве, «+4») реализовал 2 из 3 бросков в створ, сделал 3 блока и 1 перехват, применил 1 силовой прием и допустил 3 потери. На вбрасываниях выиграл 4 попытки из 6 (66,7%).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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