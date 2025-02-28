Малкин набрал 2+2 в матче с «Филадельфией» и стал 1-й звездой. Он сравнял счет в 3-м периоде и забил в овертайме, завершив игру с «+4»

Евгений Малкин набрал 2+2 в матче с «Филадельфией» и стал 1-й звездой.

Форвард «Питтсбурга » отметился дублем и двумя результативными передачами в матче с «Флайерс» (5:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ .

38-летний россиянин сделал счет 4:4 на 43-й минуте третьего периода, а затем стал автором победной шайбы «Пингвинс» в овертайме.

На счету форварда 41 (12+29) очко в 51 игре в текущем сезоне при полезности «минус 17».

Сегодня Малкин (18:34, 1:14 – в большинстве, «+4») реализовал 2 из 3 бросков в створ, сделал 3 блока и 1 перехват, применил 1 силовой прием и допустил 3 потери. На вбрасываниях выиграл 4 попытки из 6 (66,7%).