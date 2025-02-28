Мичков набрал 2+1 в матче с «Питтсбургом» и стал 3-й звездой. У него 44 очка в 58 играх – делит с Хатсоном 1-е место в гонке бомбардиров среди новичков
Матвей Мичков набрал 2+1 в матче с «Питтсбургом» и стал 3-й звездой.
Форвард «Филадельфии» отметился дублем и результативной передачей в матче с «Пингвинс» (4:5 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
На счету 20-летнего россиянина стало 44 (19+25) очка в 58 играх в текущем сезоне при полезности «минус 9».
Он делит 1-е место в гонке бомбардиров среди новичков с защитником «Монреаля» Лэйном Хатсоном (44 в 59, 4+40, «минус 16»).
Также в топ-3 входит форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини (42 в 48, 18+24, «минус 21»), которого Матвей обогнал в гонке снайперов среди новичков, захватив единоличное лидерство.
Сегодня Мичков (13:54, 2:12 – в большинстве, «минус 1») реализовал 2 из 4 бросков в створ ворот.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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