«Динамо» выиграло у СКА 5 из 6 матчей в сезоне – все в основное время. У команды Ротенберга 1 победа в овертайме
«Динамо» обыграло СКА в 5 из 6 матчах сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Алексея Кудашова одержала победу над петербургским клубом (1:0) в выездном матче.
«Динамо» противостояло СКА 6 раз в текущем сезоне. Московский клуб выиграл 5 матчей – все победы одержаны в основное время.
У команды Романа Ротенберга одна победа над «Динамо» в этом сезоне – в гостях со счетом 4:3 ОТ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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