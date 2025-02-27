«Динамо» выиграло у СКА 5 из 6 матчей в сезоне – все в основное время. У команды Ротенберга 1 победа в овертайме

«Динамо» обыграло СКА в 5 из 6 матчах сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Алексея Кудашова одержала победу над петербургским клубом (1:0) в выездном матче.

«Динамо» противостояло СКА 6 раз в текущем сезоне. Московский клуб выиграл 5 матчей – все победы одержаны в основное время.

У команды Романа Ротенберга одна победа над «Динамо » в этом сезоне – в гостях со счетом 4:3 ОТ.