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«Динамо» выиграло у СКА 5 из 6 матчей в сезоне – все в основное время. У команды Ротенберга 1 победа в овертайме

«Динамо» обыграло СКА в 5 из 6 матчах сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Алексея Кудашова одержала победу над петербургским клубом (1:0) в выездном матче. 

«Динамо» противостояло СКА 6 раз в текущем сезоне. Московский клуб выиграл 5 матчей – все победы одержаны в основное время. 

У команды Романа Ротенберга одна победа над «Динамо» в этом сезоне – в гостях со счетом 4:3 ОТ. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoКХЛ
logoДинамо Москва
logoРоман Ротенберг
logoСКА
logoАлексей Кудашов
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