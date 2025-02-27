Саудовцы дают 200 млн евро за 10 лет советнику «ПСЖ» Кампушу, чтобы он подготовил сборную к ЧМ-2034, цель – выход в полуфинал (Le Parisien)
Португалец, занимающий в «Пари Сен-Жермен» должность советника по футбольным вопросам, пока не продлевает контракт с парижанами, так как считает финансовые условия недостаточно привлекательными, а также из-за щедрого предложения от саудовцев.
В середине прошлой недели в Женеве состоялись переговоры между представители Кампуша и Саудовской Аравии, которая примет ЧМ-2034.
Луишу предложен десятилетний контракт на 200 миллионов евро за работу в сборной страны – он должен реформировать и структурировать команду, чтобы сборная Саудовской Аравии могла претендовать на полуфинал домашнего чемпионата мира. У него также будут промежуточные цели в команде.
Кампуш должен дать ответ до 31 декабря 2025 года. Пока он отдает приоритет работе в «ПСЖ», но на данный момент переговоры с французским клубом находятся в тупике.
Как отмечает Le Parisien, у менеджера есть и другие варианты – с его окружением связались «Арсенал» и «Челси». А «ПСЖ» связался с Андреа Бертой, бывшим спортивным директором «Атлетико».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий