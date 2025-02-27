Месси не намерен возвращаться в «Барселону». Это невозможно при Лапорте (Гильем Балаге)

Лионель Месси вряд ли вернется в «Барселону» при Жоане Лапорте.

Ранее в прессе появилась информация о том, что аргентинец хотел бы вернуться в каталонский клуб, чтобы сыграть на новом стадионе.

Контракт нападающего и «Интер Майами» рассчитан до завершения этого сезона МЛС.

Как написал журналист Гильем Балаге, Лионель Месси не намерен возвращаться в «Барселону», отметив, что это невозможно при руководстве президента Жоана Лапорты .

Также существует вероятность, что американский клуб уговорит аргентинца переподписать договор.