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Месси не намерен возвращаться в «Барселону». Это невозможно при Лапорте (Гильем Балаге)

Лионель Месси вряд ли вернется в «Барселону» при Жоане Лапорте.

Ранее в прессе появилась информация о том, что аргентинец хотел бы вернуться в каталонский клуб, чтобы сыграть на новом стадионе.

Контракт нападающего и «Интер Майами» рассчитан до завершения этого сезона МЛС.

Как написал журналист Гильем Балаге, Лионель Месси не намерен возвращаться в «Барселону», отметив, что это невозможно при руководстве президента Жоана Лапорты.

Также существует вероятность, что американский клуб уговорит аргентинца переподписать договор.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Гильема Балаге
logoЛионель Месси
logoБарселона
logoИнтер Майами
logoЛа Лига
logoМЛС
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Гильем Балаге
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