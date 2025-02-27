Месси не намерен возвращаться в «Барселону». Это невозможно при Лапорте (Гильем Балаге)
Лионель Месси вряд ли вернется в «Барселону» при Жоане Лапорте.
Ранее в прессе появилась информация о том, что аргентинец хотел бы вернуться в каталонский клуб, чтобы сыграть на новом стадионе.
Контракт нападающего и «Интер Майами» рассчитан до завершения этого сезона МЛС.
Как написал журналист Гильем Балаге, Лионель Месси не намерен возвращаться в «Барселону», отметив, что это невозможно при руководстве президента Жоана Лапорты.
Также существует вероятность, что американский клуб уговорит аргентинца переподписать договор.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Гильема Балаге
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