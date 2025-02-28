Барбашев набрал 2+2 в матче с «Чикаго» и стал 1-й звездой. У него 39 очков и «+18» в 49 играх в сезоне
Иван Барбашев набрал 2+2 в матче с «Чикаго» и стал 1-й звездой.
Форвард «Вегаса» отметился дублем и двумя результативными передачами в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Блэкхокс» (7:5).
На счету 29-летнего россиянина стало 39 (18+21) очков в 49 играх в текущем сезоне при полезности «+18».
Сегодня Барбашев (15:47, 1:25 – в большинстве, «+3») реализовал оба броска в створ и 1 раз попал в штангу. Также в его активе 1 силовой прием.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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