Барбашев набрал 2+2 в матче с «Чикаго» и стал 1-й звездой. У него 39 очков и «+18» в 49 играх в сезоне

Иван Барбашев набрал 2+2 в матче с «Чикаго» и стал 1-й звездой.

Форвард «Вегаса » отметился дублем и двумя результативными передачами в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Блэкхокс» (7:5).

На счету 29-летнего россиянина стало 39 (18+21) очков в 49 играх в текущем сезоне при полезности «+18».

Сегодня Барбашев (15:47, 1:25 – в большинстве, «+3») реализовал оба броска в створ и 1 раз попал в штангу. Также в его активе 1 силовой прием.