Всероссийский день футбола одобрили в РАН. В день праздника предлагают проводить мероприятия в регионах и парад на Красной площади (Sport Baza)
День футбола в России могут утвердить в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что Всероссийский день футбола могут сделать официальным праздником в 2025-м. Планировалось, что его будут отмечать в последнюю субботу мая.
По данным Sport Baza, утверждение Всероссийского дня футбола одобрили эксперты Российской академии наук (РАН) – соответствующее заключение было направлено в РФС. Идею также поддержали чиновники из Министерства спорта, Министерства труда и МИД РФ.
После одобрения чиновников необходимо согласовать проведение праздника с правительством РФ, после чего документ будет направлен на подпись президенту. В день праздника предлагается организовывать тематические фестивали и мероприятия в российских регионах, а также проводить парад на Красной площади в Москве.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport Baza
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