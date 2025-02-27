Всероссийский день футбола одобрили в РАН. В день праздника предлагают проводить мероприятия в регионах и парад на Красной площади (Sport Baza)

День футбола в России могут утвердить в ближайшее время.

Ранее сообщалось , что Всероссийский день футбола могут сделать официальным праздником в 2025-м. Планировалось, что его будут отмечать в последнюю субботу мая.

По данным Sport Baza, утверждение Всероссийского дня футбола одобрили эксперты Российской академии наук (РАН) – соответствующее заключение было направлено в РФС . Идею также поддержали чиновники из Министерства спорта, Министерства труда и МИД РФ.

После одобрения чиновников необходимо согласовать проведение праздника с правительством РФ, после чего документ будет направлен на подпись президенту. В день праздника предлагается организовывать тематические фестивали и мероприятия в российских регионах, а также проводить парад на Красной площади в Москве.