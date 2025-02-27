СКА о Кузнецове: «Он заболел ОРВИ, и последствия сотрясения оказались серьезнее. Просим журналистов и блогеров с уважением отнестись к его здоровью. Мы рассчитываем на Евгения в будущем»

В СКА заявили, что Евгений Кузнецов останется в клубе.

Сегодня петербургский клуб примет московское «Динамо» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Форвард Евгений Кузнецов не вошел в состав СКА на этот матч, также он пропустил прошлую игру со «Спартаком» (2:7).

Ранее журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин выразил сомнения относительно будущего Кузнецова в петербургском клубе, написав : «Есть большая вероятность, что Кузнецов больше не сыграет за СКА». Агент Шуми Бабаев назвал это «сплетнями» .

«Перед прошлым матчем со Спартаком Евгений Кузнецов заболел ОРВИ и не смог принять участие в игре. Кроме этого, последствия сотрясения оказались серьезнее.

Сейчас мы оказываем максимальную поддержку Евгению и его семье. На первом месте – здоровье хоккеиста, чтобы убрать все последствия и вернуться в игру. Евгению – здоровья!

Просим всех журналистов и блогеров с уважением отнестись к здоровью Кузнецова. Мы рассчитываем на него в будущем», – говорится в заявлении петербургского клуба.