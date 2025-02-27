Диуф назвал Каррагера расистом из-за слов о Кубке Африки: «Кто ты такой? Если сказать «Джейми Каррагер» в Африке, люди подумают, что ты говоришь о марке кетчупа или горчицы»

Эль-Хаджи Диуф отреагировал на слова Джейми Каррагера о Кубке Африки.

Напомним, экс-защитник «Ливерпуля» заявил, что Мохамеду Салаху сложно претендовать на звание лучшего в мире, так как сборная Египта не участвует в турнирах высокого уровня.

«Кубок Африки – один из трех крупнейших футбольных турниров в мире, который смотрели более 1,4 миллиарда зрителей. Давайте обратимся к цифрам, чтобы рассказать историю Кубка Африки (не нужно ее защищать – цифры говорят сами за себя).

Просмотры в 170 странах, 1,4 миллиарда зрителей, третье по масштабу соревнование в мире, 2,2 миллиарда запусков трансляций. Кубок Африки смотрят более чем в 170 странах, что делает его событием мирового уровня. Его нужно уважать.

Африканские таланты оставили свой след в мировых лигах. Самюэль Это ’О, Дидье Дрогба , Джей-Джей Окоча , Джордж Веа , Садьо Мане и Мо Салах, я, Эль-Хаджи Диуф, и многие другие... Ты не сравнишься с этими африканцами. Ты, расист Джейми Каррагер, кто ты такой, чтобы нападать на наш Кубок?

Кубок Африки – гордость Африки! Сегодня, если сказать «Джейми Каррагер» в Африке, люди подумают, что ты говоришь о марке кетчупа или горчицы.

Так что это нормально, что ты проявляешь неуважение к крупнейшему турниру в Африке и ко всем этим великим африканским футболистам, которые внесли свой вклад в мировой футбол и в развитие всего континента. Тебе это нужно, чтобы напоминать о своем существовании», – написал бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Сенегала.