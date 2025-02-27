Посол РФ в Оттаве: «Коверкается история канадско-советского противостояния на льду. Из памяти местной молодежи пытаются стереть информацию о том, с кем их хоккеисты играли в Суперсерии-1972»

Посол РФ в Оттаве высказался относительно истории матчей Канады и СССР.

«Простые люди не забывают про историю состязаний между нашими сборными, пишут нам об этом письма с надеждой на новые встречи на льду.

А недавно жители города Келоуна в провинции Британская Колумбия сами напомнили, что именно их городская команда «Пэкерс» еще в 1950-е в разгар холодной войны была первым западным клубом, посетившим СССР.

Тогда канадцы встретились с ЦСКА, «Динамо», «Крыльями Советов», сборной Москвы и молодежкой. Тем самым проложили путь к знаменитой Суперсерии», – сказал Олег Степанов.

Он подчеркнул, что политический курс Оттавы не позволяет провести совместные игры.

«Доходит до того, что коверкается история канадско-советского противостояния на льду. Из памяти местной молодежи пытаются стереть информацию о том, с кем их хоккеисты играли в Суперсерии 1972 года.

Наши сотрудники играют в местных любительских лигах, проводим российско-канадские товарищеские матчи», – сказал посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

Суперсерия из восьми игр между сборными СССР и Канады по хоккею состоялась в 1972 году. Сборная Канады одержала четыре победы, команда СССР – три, одна встреча завершилась вничью.