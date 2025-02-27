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  • ⚡ Чемпионат мира среди юниоров-2025. Шимада выиграла короткую программу, Гургенидзе – 2-я, Накаи – 3-я, Калугина – 16, Титова – 20-я
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⚡ Чемпионат мира среди юниоров-2025. Шимада выиграла короткую программу, Гургенидзе – 2-я, Накаи – 3-я, Калугина – 16, Титова – 20-я

Японка Мао Шимада выиграла короткую программу на чемпионате мира среди юниоров.

Чемпионат мира среди юниоров-2025

Дебрецен, Венгрия 

Девушки

Короткая программа

1. Мао Шимада (Япония) – 74,68

2. Инга Гургенидзе (Грузия) – 67,47

3. Ами Накаи (Япония) – 66,84

4. Элис Лин-Грейси (США) – 66,11

5. Каоруко Вада (Япония) – 64,35

6. Элина Гойдина (Эстония) – 64,15

7. Чжи А Син (Южная Корея) - 63,57

8. Ван Ихань (Китай) – 63,44

9. Стефания Гладки (Франция) – 62,62

10. Леандра Цимпукакис (Швейцария) – 61,37

11. Ида Кархунен (Финляндия) – 60,24

12. Анна Пеццетта (Италия) – 60,01

13. Софья Шифрина (Израиль) – 59,51

14. Полина Джуманиязова (Венгрия) – 59,04

15. Анастасия Бранденбург (Швейцария) – 57,94

16. Арина Калугина (Азербайджан) – 57,04

17. Хана Бат (Австралия) – 56,95

18. Энджел Делевак (Нидерланды) – 56,30

19. Стефания Яковлева (Кипр) – 55,45

20. Софья Титова (Армения) – 55,13

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров в Дебрецене

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
результаты
женское катание
чемпионат мира среди юниоров
Каоруко Вада
сборная Грузии
Кара Юн
Элис Лин-Грейси
Леандра Цимпукакис
logoсборная США
logoСофья Титова
Лулу Лин
Полина Джуманиязова
сборная Кипра
Арина Калугина
сборная Азербайджана
Софи Джолин фон Фельтен
Пхаттаратида Канешиге
Стефания Яковлева
Яна Горчичкова
Мао Шимада
Ю Чжэ Ким
Софья Шифрина
Ида Кархунен
Ван Ихань
logoсборная Японии
Инга Гургенидзе
Ами Накаи
Анна Пеццетта
Чжи А Син
logoсборная Финляндии
logoсборная Швейцарии
сборная Армении
Элина Гойдина
сборная Китайского Тайбэя
Анастасия Бранденбург
Стефания Гладки
сборная Таиланда
logoсборная Китая
logoсборная Южной Кореи
logoсборная Канады
logoсборная Венгрии
Хана Бат
logoсборная Италии по фигурному катанию
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logoсборная Чехии
Ю-Фэн Цай
сборная Австралии
logoсборная Франции
logoсборная Эстонии
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