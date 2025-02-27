⚡ Чемпионат мира среди юниоров-2025. Шимада выиграла короткую программу, Гургенидзе – 2-я, Накаи – 3-я, Калугина – 16, Титова – 20-я
Чемпионат мира среди юниоров-2025
Дебрецен, Венгрия
Девушки
Короткая программа
1. Мао Шимада (Япония) – 74,68
2. Инга Гургенидзе (Грузия) – 67,47
3. Ами Накаи (Япония) – 66,84
4. Элис Лин-Грейси (США) – 66,11
5. Каоруко Вада (Япония) – 64,35
6. Элина Гойдина (Эстония) – 64,15
7. Чжи А Син (Южная Корея) - 63,57
8. Ван Ихань (Китай) – 63,44
9. Стефания Гладки (Франция) – 62,62
10. Леандра Цимпукакис (Швейцария) – 61,37
11. Ида Кархунен (Финляндия) – 60,24
12. Анна Пеццетта (Италия) – 60,01
13. Софья Шифрина (Израиль) – 59,51
14. Полина Джуманиязова (Венгрия) – 59,04
15. Анастасия Бранденбург (Швейцария) – 57,94
16. Арина Калугина (Азербайджан) – 57,04
17. Хана Бат (Австралия) – 56,95
18. Энджел Делевак (Нидерланды) – 56,30
19. Стефания Яковлева (Кипр) – 55,45
20. Софья Титова (Армения) – 55,13
Расписание чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров в Дебрецене
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