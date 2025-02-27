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  • «Это что, двойные стандарты в отношении россиян?» Медведев получил в Дубае предупреждение за неспортивное поведение
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«Это что, двойные стандарты в отношении россиян?» Медведев получил в Дубае предупреждение за неспортивное поведение

Даниил Медведев поспорил с судьей в четвертьфинале в Дубае.

Медведев проиграл второй сет Тэллону Грикспору, не реализовав четыре матчбола. В перерыве Медведеву дали предупреждение за неспортивное поведение. Он кричал судье Аделю Нуру, что тот «нелепый».

ДМ: «За что? За что?»

АН: «За то, что ты мне сказал».

ДМ: «А что я сказал?»

АН: «Ты знаешь, что ты сказал».

ДМ: «А, ты вот такой. Очень мягкий. Очень мягкий».

Также Медведев пообещал судье, что у того будут проблемы, и спросил: «Это что, двойные стандарты в отношении россиян?»

Опубликовала: Любовь Энина
logoDubai Duty Free Tennis Championships
logoДаниил Медведев
logoТэллон Грикспор
logoATP
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