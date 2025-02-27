«Это что, двойные стандарты в отношении россиян?» Медведев получил в Дубае предупреждение за неспортивное поведение
Даниил Медведев поспорил с судьей в четвертьфинале в Дубае.
Медведев проиграл второй сет Тэллону Грикспору, не реализовав четыре матчбола. В перерыве Медведеву дали предупреждение за неспортивное поведение. Он кричал судье Аделю Нуру, что тот «нелепый».
ДМ: «За что? За что?»
АН: «За то, что ты мне сказал».
ДМ: «А что я сказал?»
АН: «Ты знаешь, что ты сказал».
ДМ: «А, ты вот такой. Очень мягкий. Очень мягкий».
Также Медведев пообещал судье, что у того будут проблемы, и спросил: «Это что, двойные стандарты в отношении россиян?»
Опубликовала: Любовь Энина
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