Палмер – самый сексуальный футболист по версии британцев, Беллингем – 2-й, Трент – 5-й, Роналду – 8-й, Холанд – 9-й, Мбаппе – 10-й. Опросили 2500 человек

Коул Палмер обошел Криштиану Роналду в опросе про самого сексуального футболиста.

Компания Slotzilla опросила 2500 взрослых британцев. Учитывались такие факторы, как телосложение, харизма и личный стиль игрока.

Полузащитник «Челси » Палмер набрал 19% голосов и занял первое место, Криштиану Роналду стал только 8-м, а Килиан Мбаппе замкнул десятку.

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») стал 9-м, но в исследовании отмечается, что он возглавил чарты в Шотландии благодаря «мощному телосложению и ярким чертам лица».

1. Коул Палмер («Челси », Англия) – 19%

2. Джуд Беллингем («Реал Мадрид», Англия) – 17%

3. Джек Грилиш («Манчестер Сити», Англия) – 15%

4. Деклан Райс («Арсенал», Англия) – 12%

5. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль », Англия) – 10%

6. Букайо Сака («Арсенал », Англия) – 8%

7. Маркус Рэшфорд («Астон Вилла » / «МЮ », Англия) – 7%

8. Криштиану Роналду («Аль-Наср», Португалия ) – 6%

9. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия) – 4%

10. Килиан Мбаппе («Реал Мадрид», Франция) – 2%