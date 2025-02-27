Фанат «Сосьедада» показывал Винисиусу обезьяньи жесты. Вингер «Реала» не видел этого
Винисиуса вновь оскорбляли на почве расизма.
«Реал Мадрид» на выезде победил «Реал Сосьедад» (1:0) в первом полуфинале Кубка Испании.
На видео, которое опубликовал бразильский журналист Фернандо Каллас, видно, как один из фанатов «Сосьедада», облаченный в клубный шарф, показывал обезьяньи жесты в сторону Винисиуса – единственного игрока, находившегося перед ним.
Протокол против расизма не был активирован, так как он вступает в силу только в случае, если арбитр делает жест в виде скрещенных рук. Санчес Мартинес не видел произошедшего, поскольку в тот момент уведомлял тренеров об оскорблениях в адрес Рауля Асенсио – защитнику «Реала» кричали «Асенсио, сдохни».
Сам Винисиус также не заметил поведения болельщика, так как стоял к нему спиной.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Cadena SER
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