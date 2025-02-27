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Фанат «Сосьедада» показывал Винисиусу обезьяньи жесты. Вингер «Реала» не видел этого

Винисиуса вновь оскорбляли на почве расизма.

«Реал Мадрид» на выезде победил «Реал Сосьедад» (1:0) в первом полуфинале Кубка Испании.

На видео, которое опубликовал бразильский журналист Фернандо Каллас, видно, как один из фанатов «Сосьедада», облаченный в клубный шарф, показывал обезьяньи жесты в сторону Винисиуса – единственного игрока, находившегося перед ним.

Протокол против расизма не был активирован, так как он вступает в силу только в случае, если арбитр делает жест в виде скрещенных рук. Санчес Мартинес не видел произошедшего, поскольку в тот момент уведомлял тренеров об оскорблениях в адрес Рауля Асенсио – защитнику «Реала» кричали «Асенсио, сдохни». 

Сам Винисиус также не заметил поведения болельщика, так как стоял к нему спиной.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Cadena SER
logoРеал Мадрид
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болельщики
дискриминация
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