Клэбо обошел Бьорна Дэли по числу победу на ЧМ, взяв 10-е золото. Среди мужчин больше только у Петтера Нортуга – 13

Йоханнес Клэбо обошел Бьорна Дэли по количеству побед на чемпионатах мира.

Сегодня норвежский лыжник Клэбо выиграл личный спринт на ЧМ в Тронхейме. Это его 10-е золото за всю карьеру.

Таким образом, Клэбо превзошел своего соотечественника – Бьорна Дэли , у которого было 9. Рекорд среди мужчин принадлежит Петтеру Нортугу – 13.