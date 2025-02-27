Клэбо обошел Бьорна Дэли по числу победу на ЧМ, взяв 10-е золото. Среди мужчин больше только у Петтера Нортуга – 13
Йоханнес Клэбо обошел Бьорна Дэли по количеству побед на чемпионатах мира.
Сегодня норвежский лыжник Клэбо выиграл личный спринт на ЧМ в Тронхейме. Это его 10-е золото за всю карьеру.
Таким образом, Клэбо превзошел своего соотечественника – Бьорна Дэли, у которого было 9. Рекорд среди мужчин принадлежит Петтеру Нортугу – 13.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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