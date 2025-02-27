Американский шахматист Ниманн выступит на «Аэрофлот Опен» в Москве
Американский шахматист Ниманн выступит на «Аэрофлот Опен» в Москве.
«Один из ведущих шахматистов мира американец Ханс Нимман прилетел в Москву, чтобы принять участие в турнире «Аэрофлот опен», – сказал исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.
Ханс Ниманн сейчас идет на 18-м месте в рейтинге ФИДЕ. На чемпионате мира по блицу в январе, который проходил в Нью-Йорке, на партию с Ниманном не пришел россиянин Даниил Дубов, который подозревал американца в читерстве. Тогда ФШР пригласила Ниманна на «Аэрофлот Опен».
«Аэрофлот Опен» пройдет с 28 февраля по 7 марта.
«Успокою налогоплательщиков: такого дармоеда, как я, вы не кормите». Он «проспал» партию с Ниманном на ЧМ
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости