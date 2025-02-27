Американский шахматист Ниманн выступит на «Аэрофлот Опен» в Москве.

«Один из ведущих шахматистов мира американец Ханс Нимман прилетел в Москву, чтобы принять участие в турнире «Аэрофлот опен», – сказал исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.

Ханс Ниманн сейчас идет на 18-м месте в рейтинге ФИДЕ. На чемпионате мира по блицу в январе, который проходил в Нью-Йорке, на партию с Ниманном не пришел россиянин Даниил Дубов, который подозревал американца в читерстве. Тогда ФШР пригласила Ниманна на «Аэрофлот Опен».

«Аэрофлот Опен» пройдет с 28 февраля по 7 марта.

«Успокою налогоплательщиков: такого дармоеда, как я, вы не кормите». Он «проспал» партию с Ниманном на ЧМ