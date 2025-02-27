ФФККР заявит Петросян, Мишину и Галлямова, Степанову и Букина на отбор к Олимпиаде, у мужчин выбирают среди трех кандидатов («Матч ТВ»)
ФФККР приняла решение об участниках олимпийского отбора в трех видах.
Об этом сообщает «Матч ТВ».
В женском катании будет заявлена Аделия Петросян, в парном – Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду – Александра Степанова и Иван Букин.
По поводу кандидата у мужчин продолжаются обсуждения, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) выбирает между Петром Гуменником, Евгением Семененко и Владиславом Дикиджи.
Решение будет принято в ближайшее время, списки планируют опубликовать 28 февраля.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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