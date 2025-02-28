Дорофеев забросил 24-ю шайбу в сезоне в матче с «Чикаго». У него 37 очков в 59 играх

Павел Дорофеев забросил 24-ю шайбу в сезоне в матче с «Чикаго».

Форвард «Вегаса » отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Блэкхокс» (7:5).

В активе 24-летнего россиянина стало 37 (24+13) очков в 59 играх в текущем сезоне при полезности «минус 10».

Сегодня Дорофеев (17:23, 3:26 – в большинстве, нейтральная полезность) реализовал 1 из 5 бросков в створ и применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов – 1:1.