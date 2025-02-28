Дорофеев забросил 24-ю шайбу в сезоне в матче с «Чикаго». У него 37 очков в 59 играх
Павел Дорофеев забросил 24-ю шайбу в сезоне в матче с «Чикаго».
Форвард «Вегаса» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Блэкхокс» (7:5).
В активе 24-летнего россиянина стало 37 (24+13) очков в 59 играх в текущем сезоне при полезности «минус 10».
Сегодня Дорофеев (17:23, 3:26 – в большинстве, нейтральная полезность) реализовал 1 из 5 бросков в створ и применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов – 1:1.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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