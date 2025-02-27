⚡️ Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025. Сундлинг выиграла коньковый спринт, Шистад – 2-я, Фендрих – 3-я, Далквист – 4-я

Йонна Сундлинг выиграла коньковый спринт на чемпионате мира по лыжам.

Шведская лыжница завоевала свое пятое золото чемпионатов мира. Она побеждала в личном спринте в 2021 и 2023 годах. Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025 Тронхейм, Норвегия Женщины Спринт, свободный стиль Финал 1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 3.03,36 2. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) – 2,13 3. Надин Фендрих (Швейцария) – 2,84 4. Майя Далквист (Швеция) – 9,60 5. Джулия Керн (США) – 10,53 6. Лотта Венг (Норвегия) – 26,43 Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2025 в Тронхейме