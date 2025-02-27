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⚡️ Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025. Сундлинг выиграла коньковый спринт, Шистад – 2-я, Фендрих – 3-я, Далквист – 4-я

Йонна Сундлинг выиграла коньковый спринт на чемпионате мира по лыжам.

Шведская лыжница завоевала свое пятое золото чемпионатов мира. Она побеждала в личном спринте в 2021 и 2023 годах. 

Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025

Тронхейм, Норвегия

Женщины

Спринт, свободный стиль

Финал

1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 3.03,36

2. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) – 2,13

3. Надин Фендрих (Швейцария) – 2,84

4. Майя Далквист (Швеция) – 9,60

5. Джулия Керн (США) – 10,53

6. Лотта Венг (Норвегия) – 26,43

Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2025 в Тронхейме

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
logoчемпионат мира
результаты
спринт (жен)
лыжные гонки
Лена Кентен
Ясми Йоэнсуу
Рози Бреннан
Надин Фендрих
logoсборная Швеции жен
logoМайя Далквист
logoКристине Ставос Шистад
Софи Крель
Ясмин Кахара
Колетта Ридзек
сборная Чехии жен
logoМатильде Мирвол
logoсборная Финляндии жен
Катержина Янатова
logoсборная США жен
Джулия Керн
logoЙоханна Хагстрем
logoЭмма Рибом
logoЮлие Мире
сборная Швейцарии жен
logoсборная Норвегии жен
logoсборная Германии жен (лыжные гонки)
Аня Вебер
logoДжесси Диггинс
logoЛотта Венг
logoсборная Франции жен
logoЙонна Сундлинг
logoЛинн Сван
Виктория Карл
Джина дель Рио
сборная Андорры
Марта Русенберг
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