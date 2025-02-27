⚡️ Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025. Сундлинг выиграла коньковый спринт, Шистад – 2-я, Фендрих – 3-я, Далквист – 4-я
Йонна Сундлинг выиграла коньковый спринт на чемпионате мира по лыжам.
Шведская лыжница завоевала свое пятое золото чемпионатов мира. Она побеждала в личном спринте в 2021 и 2023 годах.
Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025
Тронхейм, Норвегия
Женщины
Спринт, свободный стиль
Финал
1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 3.03,36
2. Кристине Ставос Шистад (Норвегия) – 2,13
3. Надин Фендрих (Швейцария) – 2,84
4. Майя Далквист (Швеция) – 9,60
5. Джулия Керн (США) – 10,53
6. Лотта Венг (Норвегия) – 26,43
Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2025 в Тронхейме
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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