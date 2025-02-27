Олимпийский чемпион Храмцов: «Я не готов выступать в нейтральном статусе. Спорт вне политики – в моем понимании, понимании всей России и нашего лидера Владимира Владимировича»

Олимпийский чемпион Храмцов объяснил нежелание выступать в нейтральном статусе.

Максим Храмцов – победитель Игр-2020 по тхэквондо в Токио, однако он не был допущен до отбора на Париж-2024. По информации ТАСС, это произошло после проверки соцсетей спортсмена.

– В июне 2024 года Международный олимпийский комитет (МОК) не выдал вам нейтральный статус для участия в Олимпийских играх в Париже, несмотря на то что вы прошли отбор по спортивному принципу. Как вы это восприняли тогда и как относитесь к этому сейчас?

– Воспринял максимально негативно. Когда нам сказали об этом изначально, я просто отнесся к этому несерьезно, подумал, что это будет ненадолго, что нас скоро вернут, а это как-то слишком затянулось.

Мне действительно непонятно, чем руководствуется МОК, когда принимает такие решения, потому что спорт всегда был, есть и будет вне политики – в моем понимании, в понимании всей нашей страны и нашего лидера Владимира Владимировича.

Это очень важно, чтобы спорт был вне политики: всю жизнь так было – шли войны, но, когда были Олимпиады, все останавливалось. Так должно быть и сейчас, вне зависимости от какой-то там политической ситуации. Спорт должен продолжаться и нести миру добро, то, что продвигает МОК, а получается, что они сами же нарушают свои правила.

Я максимально негативно к этому отнесся и до сих пор так отношусь.

– Есть ли шанс, что вас допустят к международным стартам в ближайшее время? Готовы ли вы к выступлению под нейтральным флагом, если это единственная возможность попасть на Олимпийские игры?

– Нашу страну допускают до международных стартов, но, к сожалению, в нейтральном статусе. Мы говорим сейчас именно о тхэквондо. Федерация Всемирное тхэквондо (World Taekwondo) очень лояльно относится к нашей стране, у нас всегда были прекрасные отношения. И нас, в принципе, всегда допускали до всех турниров, кроме Олимпийских игр — здесь все зависит от МОК.

Если говорить о выступлении в нейтральном статусе на международных соревнованиях, я к этому не готов. Я это уже проходил, знаю, что это такое. Я был на квалификационном отборе в Париж в нейтральном статусе. Я вижу отношение европейцев к нам – это как раз отношение как к нейтральному статусу.

Мне важно выступать под российским флагом, ощущать, что за мной страна, мой город, моя семья. В нейтральном статусе я будто индивидуальный спортсмен, которой представляет не страну, а самого себя. Для меня на первом месте всегда была мотивация в том, что на меня смотрит вся страна – вот что было важно, – сказал Храмцов.

Тхэквондист Храмцов: «Считаю, что президент – это наш лидер, и говорить что-то плохо про своего лидера – это предавать в первую очередь себя»

Тренер тхэквондиста Храмцова: «Мы готовы выступать в нейтральном статусе»