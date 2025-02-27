Ротенберг о слухах про Кузнецова: «На заборе что угодно можно написать, это не соответствует действительности. Он вернется в команду, когда будет на 100% здоров»

Роман Ротенберг высказался по поводу Евгения Кузнецова.

Сегодня СКА проиграл московскому «Динамо» (0:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Форвард Евгений Кузнецов не вошел в состав СКА на этот матч, также он пропустил прошлую игру со «Спартаком» (2:7).

Ранее журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин выразил сомнения относительно будущего Евгения в петербургском клубе, написав : «Есть большая вероятность, что Кузнецов больше не сыграет за СКА». Агент Шуми Бабаев назвал это «сплетнями» .

СКА объявил , что Кузнецов «заболел ОРВИ, и последствия сотрясения оказались серьезнее». В клубе попросили журналистов и блогеров «с уважением отнестись» к здоровью игрока и отметили, что рассчитывают на Евгения в будущем.

– Появилась информация, что Кузнецов больше не сыграет за СКА. Как прокомментируете?

– Вы читали официальное заявление клуба СКА? Можем его процитировать.

Все что угодно сейчас можно написать на заборе. Это работа журналистов, наверное, им дают бонусы разные люди. Это не соответствует действительности.

Хочу сказать от себя, мы сделаем все возможное, чтобы помочь Евгению и его семье, чтобы он восстановился. Вы видели, что у него было сотрясение, травмировано плечо. Надо с уважением относиться к его здоровью. Когда он будет на 100% здоров, он вернется в команду, – заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Кузнецов может больше не сыграть в этом сезоне. СКА не разорвет контракт, а займется лечением форварда. Он «впал в депрессию» от произошедшего после возвращения в Россию («Матч ТВ»)

Кузнецов может больше не сыграть за СКА в этом сезоне из-за проблем в отношениях с тренерским штабом («СЭ»)

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