СКА проиграл 3 матча подряд. Команда Ротенберга – 7-я на Западе

СКА проиграл 3 матча Фонбет Чемпионата КХЛ подряд.

Команда под руководством Романа Ротенберга потерпела поражение от московского «Динамо» (0:1) в домашнем матче.

Таким образом, СКА имеет в активе 71 балл после 60 игр и занимает 7-е место в таблице Западной конференции.

У «Динамо » 2 победы подряд. Команда Алексея Кудашова набрала 77 очков после 59 игр и идет 2-й на Западе.