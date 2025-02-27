СКА проиграл 3 матча подряд. Команда Ротенберга – 7-я на Западе
СКА проиграл 3 матча Фонбет Чемпионата КХЛ подряд.
Команда под руководством Романа Ротенберга потерпела поражение от московского «Динамо» (0:1) в домашнем матче.
Таким образом, СКА имеет в активе 71 балл после 60 игр и занимает 7-е место в таблице Западной конференции.
У «Динамо» 2 победы подряд. Команда Алексея Кудашова набрала 77 очков после 59 игр и идет 2-й на Западе.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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