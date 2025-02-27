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  • Пике против ничьих: «Не должно быть 0:0, когда люди идут на стадион, тратят 100-300 евро. Можно не давать очков командам при таком счете»
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Пике против ничьих: «Не должно быть 0:0, когда люди идут на стадион, тратят 100-300 евро. Можно не давать очков командам при таком счете»

Жерар Пике выступил против ничьих в футболе, особенно со счетом 0:0.

«Не должно быть такого, что вы идете на стадион, тратите 100, 200 или 300 евро, а матч заканчивается со счетом 0:0.

Что-то нужно менять. Одно из предложений, которое можно рассмотреть, заключается в том, что если игра заканчивается со счетом 0:0, то команды не получают очков.

Тогда матч станет более открытым на 70-й минуте», – сказал бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании Пике в подкасте экс-вратаря «Реала» Икера Касильяса.

Пике предложил отменить ничьи: «Футбол боится перемен, но они произойдут. Новому поколению трудно понять 90-минутную игру, которая может закончиться 0:0»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
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