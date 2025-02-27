Льюис Хэмилтон: «Не сравнивайте меня ни с кем – я первый и единственный черный гонщик «Ф-1». Не отвечаю пожилым белым мужчинам, комментирующим мою карьеру»
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон сообщил, что считает неуместным сравнивать себя с соперниками по «Формуле-1» и представителями других видов спорта.
«Никогда не сравнивайте меня ни с кем. Я первый и единственный черный гонщик в истории этого спорта. Я из другого теста. Я прошел через многое, у меня свой путь. Нельзя сравнивать меня с другим 40-летним пилотом «Формулы-1» прошлого или настоящего. Ведь они вообще не похожи на меня.
Я голоден, мотивирован, у меня нет жены и детей. Я сосредоточен на одной вещи – на победах. Это мой приоритет номер один», – заявил семикратный чемпион мира.
Хэмилтон также отреагировал на критику – в частности, скептически о Льюисе высказывались экс-владелец команды «Ф-1» Эдди Джордан и бывший руководитель серии Берни Экклстоун:
«Я всегда приветствовал негатив.
Я никогда не отвечаю каким бы то ни было пожилым и, в конечном счете, белым мужчинам, которые комментируют мою карьеру и то, что, на их взгляд, я должен делать. То, как ты себя показываешь, как представляешь, как выступаешь – все это постепенно становится опровержением».
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