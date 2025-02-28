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  • НБА. 33+17+6 от Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Миннесоту», «Милуоки» дома победил «Денвер» и другие результаты
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НБА. 33+17+6 от Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Миннесоту», «Милуоки» дома победил «Денвер» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись пять матчей.

«Лейкерс» продлили победную серию в домашнем матче с «Миннесотой», «Милуоки» дома оказался сильнее «Денвера».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
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