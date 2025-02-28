Стефен Карри реализовал 12 3-очковых и набрал рекордные для себя в сезоне 56 очков в игре с «Мэджик»
Стефен Карри провел лучший матч в сезоне.
Разыгрывающий «Голден Стэйт» реализовал 12 3-очковых и набрал рекордные для себя в сезоне 56 очков во встрече с «Орландо» (121:115).
Карри реализовал 12 из 19 бросков из-за дуги. Он в 26-й раз за карьеру попал 10 или более трехочковых за один матч, что является рекордом НБА.
2-кратный MVP НБА реализовал 16 из 25 бросков с игры и все 12 штрафных за 34 минуты, в его активе также 4 подбора, 3 передачи и 2 перехвата. «Уорриорз» победили 5-й раз подряд.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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