Стефен Карри реализовал 12 3-очковых и набрал рекордные для себя в сезоне 56 очков в игре с «Мэджик»

Стефен Карри провел лучший матч в сезоне.

Разыгрывающий «Голден Стэйт » реализовал 12 3-очковых и набрал рекордные для себя в сезоне 56 очков во встрече с «Орландо » (121:115).

Карри реализовал 12 из 19 бросков из-за дуги. Он в 26-й раз за карьеру попал 10 или более трехочковых за один матч, что является рекордом НБА .

2-кратный MVP НБА реализовал 16 из 25 бросков с игры и все 12 штрафных за 34 минуты, в его активе также 4 подбора, 3 передачи и 2 перехвата. «Уорриорз» победили 5-й раз подряд.