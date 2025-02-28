«Милан» опустился на 8-е место в Серии А. Команда Консейсау отстает от «Интера» на 16 очков
«Милан» опустился на 8-е место в Серии А.
Команда Сержиу Консейсау уступила «Болонье» со счетом 1:2 в перенесенном матче 9-го тура чемпионата Италии.
«Россонери» занимают 8-ю строчку в турнирной таблице, на их счету 41 очко после 26 проведенных матчей. «Милан» отстает от лидирующего «Интера» на 16 баллов.
2 марта «Милан» встретится с «Лацио».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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