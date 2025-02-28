«Милан» опустился на 8-е место в Серии А. Команда Консейсау отстает от «Интера» на 16 очков

«Милан» опустился на 8-е место в Серии А.

Команда Сержиу Консейсау уступила «Болонье» со счетом 1:2 в перенесенном матче 9-го тура чемпионата Италии. «Россонери» занимают 8-ю строчку в турнирной таблице, на их счету 41 очко после 26 проведенных матчей. «Милан» отстает от лидирующего «Интера» на 16 баллов. 2 марта «Милан » встретится с «Лацио».