Моуринью дисквалифицирован на 4 матча за расизм в адрес «Галатасарая» и оскорбление 4-го судьи после дерби

Жозе Моуринью дисквалифицирован за расизм на четыре игры.

Дерби между «Фенербахче» и «Галатасараем » в 25-м туре чемпионата Турции завершилось вничью (0:0).

После игры главный тренер «Фенербахче » заявил, что запасные и тренеры «Галатасарая» «прыгали как обезьяны» . Клуб назвал это расизмом и заявил, что обратится в суд, ФИФА и УЕФА: «Высказывания Жозе в адрес турецкого народа бесчеловечны».

Моуринью был возмущен обвинениями и рассматривает возможность подачи встречного судебного иска. А «Фенербахче» подаст в суд на «Галатасарай»: «Они пытались манипулировать словами Жозе. Это отвратительно». Клуб также уточнил : «Высказывание никак не связано с расизмом, вырвано из контекста и искажено. Попытки выставить его таким – злонамеренный подход».

Как сообщает Sky TG24, Турецкая футбольная федерация дисквалифицировала Моуринью на четыре матча: два – за расизм, два – за оскорбительную фразу в адрес четвертого судьи из бригады словенского рефери Славко Винчича.

Сам португалец после игры рассказал о своих действиях: «Я пошел в судейскую комнату, там был турецкий резервный арбитр, и я сказал ему, что если бы он был судьей [в поле], это была бы катастрофа».

Если бан не будет сокращен, то бывший тренер «Челси», «Интера», «Реала», «МЮ», «Ромы» и «Тоттенхэм» не сможет руководить своей командой в играх с «Антальяспором», «Самсунспором», «Бодрумом» и «Трабзонспором».

«Галатасарай» лидирует в таблице после 24 игр, «Фенербахче» отстает на 6 баллов.

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