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  • ⚡️ Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025. Клэбо выиграл коньковый спринт, Пеллегрино – 2-й, Вуоринен – 3-й
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⚡️ Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025. Клэбо выиграл коньковый спринт, Пеллегрино – 2-й, Вуоринен – 3-й

Йоханнес Клэбо выиграл коньковый спринт на чемпионате мира по лыжам.

Норвежец завоевал десятое золото чемпионатов мира. Он выигрывает личный спринт на четвертом ЧМ подряд. 

Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025

Тронхейм, Норвегия

Мужчины

Спринт, свободный стиль

Финал

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 2.45,74

2. Федерико Пеллегрино (Италия) – 0,67

3. Лаури Вуоринен (Финляндия) – 4,79

4. Жюль Шаппа (Франция) – 4,99

5. Михал Новак (Чехия) – 6,07

6. Люка Шанава (Франция) – 24,05

Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2025 в Тронхейме

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
лыжные гонки
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