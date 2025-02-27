⚡️ Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025. Клэбо выиграл коньковый спринт, Пеллегрино – 2-й, Вуоринен – 3-й

Йоханнес Клэбо выиграл коньковый спринт на чемпионате мира по лыжам.

Норвежец завоевал десятое золото чемпионатов мира. Он выигрывает личный спринт на четвертом ЧМ подряд. Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025 Тронхейм, Норвегия Мужчины Спринт, свободный стиль Финал 1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 2.45,74 2. Федерико Пеллегрино (Италия) – 0,67 3. Лаури Вуоринен (Финляндия) – 4,79 4. Жюль Шаппа (Франция) – 4,99 5. Михал Новак (Чехия) – 6,07 6. Люка Шанава (Франция) – 24,05 Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2025 в Тронхейме