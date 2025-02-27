⚡️ Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025. Клэбо выиграл коньковый спринт, Пеллегрино – 2-й, Вуоринен – 3-й
Йоханнес Клэбо выиграл коньковый спринт на чемпионате мира по лыжам.
Норвежец завоевал десятое золото чемпионатов мира. Он выигрывает личный спринт на четвертом ЧМ подряд.
Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025
Тронхейм, Норвегия
Мужчины
Спринт, свободный стиль
Финал
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 2.45,74
2. Федерико Пеллегрино (Италия) – 0,67
3. Лаури Вуоринен (Финляндия) – 4,79
4. Жюль Шаппа (Франция) – 4,99
5. Михал Новак (Чехия) – 6,07
6. Люка Шанава (Франция) – 24,05
Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2025 в Тронхейме
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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