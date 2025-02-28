Матч окончен
Чемпионат Италии. «Милан» проиграл «Болонье» в гостях
«Милан» уступил в гостях «Болонье» (1:2) в перенесенном матче 9-го тура Серии А.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Перенесенный матч 9-го тура
Италия. Серия А 27 февраля 19:45
9 турРенато Далль'Ара
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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