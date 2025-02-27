Артур Хайруллин: «Есть большая вероятность, что Кузнецов больше не сыграет за СКА»
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Ранее 32-летний форвард заработал «минус 4» в полезность в матче Фонбет чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (4:6), а затем пропустил следующую игру из-за болезни.
«Есть большая вероятность, что Евгений Кузнецов больше не сыграет за СКА. Хочется сразу оградить агентов, руководителей, тренеров – пожалуйста, не надиктовывайте никому текст про заказухи или иноагентов.
Просто скажите, что Кузнецов приболел, и все», – написал Артур Хайруллин в своем телеграм-канале.
В текущем сезоне нападающий провел 38 матчей и набрал 37 (12+25) очков при полезности «плюс 14».
Роман Ротенберг: «Ни один журналист в Петербурге не поддерживает СКА – только критика. В Канаде и США пресса борется за своих. Команду оскорбляют – никто не написал, что это неправильно»
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