Артур Хайруллин: «Есть большая вероятность, что Кузнецов больше не сыграет за СКА»

Евгений Кузнецов может больше не сыграть за СКА.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Ранее 32-летний форвард заработал «минус 4» в полезность в матче Фонбет чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (4:6), а затем пропустил следующую игру из-за болезни.

«Есть большая вероятность, что Евгений Кузнецов больше не сыграет за СКА . Хочется сразу оградить агентов, руководителей, тренеров – пожалуйста, не надиктовывайте никому текст про заказухи или иноагентов.

Просто скажите, что Кузнецов приболел, и все», – написал Артур Хайруллин в своем телеграм-канале.

В текущем сезоне нападающий провел 38 матчей и набрал 37 (12+25) очков при полезности «плюс 14».

Роман Ротенберг: «Ни один журналист в Петербурге не поддерживает СКА – только критика. В Канаде и США пресса борется за своих. Команду оскорбляют – никто не написал, что это неправильно»