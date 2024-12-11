Победы «Реала» и «Ливерпуля» в ЛЧ, закупка билетов на шоу Навки и Плющенко, Сафонов остался в запасе и проиграл суд по алиментам, «Зенит» может взять Садулаева, орден Вяльбе и другие новости

1. В первый день 6-го тура Лиги чемпионов «Реал» одолел «Аталанту» на выезде – 3:2. Мбаппе, Винисиус и Беллингем забили, Килиан травмировался после 50-го гола в турнире.

«Ливерпуль» обыграл «Жирону» на выезде благодаря голу Салаха с пенальти (1:0) и идет в турнире с 6 победами из 6. «ПСЖ» без Сафонова разгромил «Ред Булл» – 3:0. «Бавария» разгромила «Шахтер» (5:1), «Интер» впервые в сезоне ЛЧ проиграл и пропустил – 0:1 от «Байера». Все результаты дня – здесь .

2. НХЛ. «Виннипег» разгромил «Бостон» (8:1), Чибриков набрал 1+1 в первом матче за «Джетс» в сезоне, Наместников забил 7-й гол , Задоров подрался. «Филадельфия» обыграла «Коламбус» (5:3), Мичков сделал 2 передачи и вышел на отметку очко за игру – 27 в 27. «Питтсбург» проиграл «Колорадо» (2:6), Ничушкин забросил 7-ю шайбу в сезоне после классического прохода к воротам. Все результаты дня – здесь .

3. Департамент труда и соцзащиты Москвы закупил билеты на шоу Навки «Щелкунчик» почти на 16 млн рублей. А районные управы в Москве закупили билеты на шоу Плющенко на 2,4 млн рублей.

4. НБА. 37 очков Адетокумбо помогли «Милуоки» пройти «Орландо» в плей-офф внутрисезонного турнира.

5. Суд отклонил апелляцию Сафонова на назначение алиментов. Матвей будет выплачивать бывшей жене 25% зарплаты на содержание дочери. Экс-жена вратаря «ПСЖ» довольна : «Спасибо государству, которое защищает право собственности ребенка! Пусть мой опыт принесет пользу другим детям России».

Сафонов тем временем подорожал на 2 млн евро по версии Transfermarkt и стал третьим по цене вратарем Лиги 1, обогнав Булку.

6. Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Макинтош, Дугласс, Касас, Джауади одержали победы, россияне остались без медалей .

7. Лечи Садулаев перейдет в «Зенит» свободным агентом летом, пишет «Чемпионат». Петербуржцы это опровергают .

8. Елене Вяльбе вручили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

9. «Зенит» обратился в ЭСК РФС из-за двух отмененных голов в матче с «Акроном», «Пари НН» – из-за гола Угальде в матче со «Спартаком».

10. «МЮ» готов продать Рэшфорда зимой или летом из-за его высокой зарплаты. Уход Маркуса даст клубу больше свободы на трансферном рынке. Также в «МЮ» обеспокоены образом жизни форварда и считают, что отвлекающие факторы влияют на его игру.

11. В Палестинской федерации футбола оценили последствия конфликта с Израилем. По словам вице-президента федерации, Палестина потеряла не менее 353 футболистов, в том числе 91 ребенка, а вся спортивная инфраструктура разрушена или серьезно повреждена.

12. Желающему вступить в НХЛ новому клубу потребуется заплатить 2 млрд долларов взноса.

13. Российский баскетболист Егор Демин поднялся на 7-е место в рейтинге участников драфта-2025 НБА по версии ESPN.

14. Норвежский биатлонист Кристиансен помочился перед чешской вакс-кабиной, на которой изображена Давидова, и выложил видео в соцсетях.

15. Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время по итогам постсезонных тестов «Формулы-1» в Абу-Даби. Сайнс в «Уильямсе» – 2-й, Расселл – 3-й, Лоусон – 1-й по количеству кругов.

Цитаты дня .

«В США люди act nice, но по факту ты можешь им не нравиться . Русские – настоящие. Они не скрывают, если еще не прониклись к тебе». Воспитанник «Рубина» Зильберман о менталитете

Ротенберг о «СКА-Арене»: «Были другие борта – итальянские. Это макароны, мода, но хоккейные борта – не сходится . Сейчас отечественное производство – и мы видим разницу»

Мостовой о стажировке в зимнюю паузу: «Хотел бы, но не приглашали. Футбольным людям у нас не всегда находится место, к сожалению »

Погорилая о деле Валиевой: «Верю, что это некие игры с целью нас отстранить, не допустить три первых места на Олимпиаде»

«На хер Роналду, пока есть Месси» . Топурия готов пригласить Лео на свой бой в Майами

«Партнер по команде попросил другого побрить ему задницу» . Мората о «самом безумном» случае в раздевалке