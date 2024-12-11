Победы «Реала» и «Ливерпуля» в ЛЧ, закупка билетов на шоу Навки и Плющенко, Сафонов остался в запасе и проиграл суд по алиментам, «Зенит» может взять Садулаева, орден Вяльбе и другие новости
1. В первый день 6-го тура Лиги чемпионов «Реал» одолел «Аталанту» на выезде – 3:2. Мбаппе, Винисиус и Беллингем забили, Килиан травмировался после 50-го гола в турнире.
«Ливерпуль» обыграл «Жирону» на выезде благодаря голу Салаха с пенальти (1:0) и идет в турнире с 6 победами из 6. «ПСЖ» без Сафонова разгромил «Ред Булл» – 3:0. «Бавария» разгромила «Шахтер» (5:1), «Интер» впервые в сезоне ЛЧ проиграл и пропустил – 0:1 от «Байера». Все результаты дня – здесь.
2. НХЛ. «Виннипег» разгромил «Бостон» (8:1), Чибриков набрал 1+1 в первом матче за «Джетс» в сезоне, Наместников забил 7-й гол, Задоров подрался. «Филадельфия» обыграла «Коламбус» (5:3), Мичков сделал 2 передачи и вышел на отметку очко за игру – 27 в 27. «Питтсбург» проиграл «Колорадо» (2:6), Ничушкин забросил 7-ю шайбу в сезоне после классического прохода к воротам. Все результаты дня – здесь.
3. Департамент труда и соцзащиты Москвы закупил билеты на шоу Навки «Щелкунчик» почти на 16 млн рублей. А районные управы в Москве закупили билеты на шоу Плющенко на 2,4 млн рублей.
4. НБА. 37 очков Адетокумбо помогли «Милуоки» пройти «Орландо» в плей-офф внутрисезонного турнира.
5. Суд отклонил апелляцию Сафонова на назначение алиментов. Матвей будет выплачивать бывшей жене 25% зарплаты на содержание дочери. Экс-жена вратаря «ПСЖ» довольна: «Спасибо государству, которое защищает право собственности ребенка! Пусть мой опыт принесет пользу другим детям России».
Сафонов тем временем подорожал на 2 млн евро по версии Transfermarkt и стал третьим по цене вратарем Лиги 1, обогнав Булку.
6. Чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Макинтош, Дугласс, Касас, Джауади одержали победы, россияне остались без медалей.
7. Лечи Садулаев перейдет в «Зенит» свободным агентом летом, пишет «Чемпионат». Петербуржцы это опровергают.
8. Елене Вяльбе вручили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.
9. «Зенит» обратился в ЭСК РФС из-за двух отмененных голов в матче с «Акроном», «Пари НН» – из-за гола Угальде в матче со «Спартаком».
10. «МЮ» готов продать Рэшфорда зимой или летом из-за его высокой зарплаты. Уход Маркуса даст клубу больше свободы на трансферном рынке. Также в «МЮ» обеспокоены образом жизни форварда и считают, что отвлекающие факторы влияют на его игру.
11. В Палестинской федерации футбола оценили последствия конфликта с Израилем. По словам вице-президента федерации, Палестина потеряла не менее 353 футболистов, в том числе 91 ребенка, а вся спортивная инфраструктура разрушена или серьезно повреждена.
12. Желающему вступить в НХЛ новому клубу потребуется заплатить 2 млрд долларов взноса.
13. Российский баскетболист Егор Демин поднялся на 7-е место в рейтинге участников драфта-2025 НБА по версии ESPN.
14. Норвежский биатлонист Кристиансен помочился перед чешской вакс-кабиной, на которой изображена Давидова, и выложил видео в соцсетях.
15. Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время по итогам постсезонных тестов «Формулы-1» в Абу-Даби. Сайнс в «Уильямсе» – 2-й, Расселл – 3-й, Лоусон – 1-й по количеству кругов.
Цитаты дня.
«В США люди act nice, но по факту ты можешь им не нравиться. Русские – настоящие. Они не скрывают, если еще не прониклись к тебе». Воспитанник «Рубина» Зильберман о менталитете
Ротенберг о «СКА-Арене»: «Были другие борта – итальянские. Это макароны, мода, но хоккейные борта – не сходится. Сейчас отечественное производство – и мы видим разницу»
Мостовой о стажировке в зимнюю паузу: «Хотел бы, но не приглашали. Футбольным людям у нас не всегда находится место, к сожалению»
Погорилая о деле Валиевой: «Верю, что это некие игры с целью нас отстранить, не допустить три первых места на Олимпиаде»
«На хер Роналду, пока есть Месси». Топурия готов пригласить Лео на свой бой в Майами
«Партнер по команде попросил другого побрить ему задницу». Мората о «самом безумном» случае в раздевалке
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий