«Интер» впервые в сезоне ЛЧ проиграл и пропустил – в 6-м матче. Было 4 победы и ничья с общим счетом 7:0

«Интер» проиграл впервые в этом сезоне Лиги чемпионов.

Команда Симоне Индзаги уступила «Байеру » со счетом 0:1 в 6-м туре общего этапа турнира. Единственный гол забил Норди Мукиеле на 90-й минуте.

В 5 предыдущих турах миланцы один раз сыграли вничью и одержали 4 победы, забив семь голов и не пропустив ни одного.

22 января «нерадзурри» сыграют с чешской «Спартой».