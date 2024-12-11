«Интер» впервые в сезоне ЛЧ проиграл и пропустил – в 6-м матче. Было 4 победы и ничья с общим счетом 7:0
«Интер» проиграл впервые в этом сезоне Лиги чемпионов.
Команда Симоне Индзаги уступила «Байеру» со счетом 0:1 в 6-м туре общего этапа турнира. Единственный гол забил Норди Мукиеле на 90-й минуте.
В 5 предыдущих турах миланцы один раз сыграли вничью и одержали 4 победы, забив семь голов и не пропустив ни одного.
22 января «нерадзурри» сыграют с чешской «Спартой».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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