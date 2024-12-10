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Норвежский биатлонист Кристиансен помочился перед чешской вакс-кабиной, на которой изображена Давидова, и выложил видео в соцсетях

Норвежский биатлонист Кристиансен помочился перед чешской вакс-кабиной.

Инцидент произошел во время тренировки на этапе Кубка мира в Контиолахти. Ветле Шостад Кристиансен справил нужду перед грузовиком сборной Чехии, на котором изображено большое фото биатлонистки Маркеты Давидовой, и выложил видео в инстаграме.

«Единственное место, которое я смог найти, и оно оказалось прямо перед лицом Маркеты Давидовой. Думаю, она восприняла с хорошей долей юмора. Это совпадение, что все получилось именно так. Я по традиции пописал перед стартом, стараемся поддерживать водный баланс организма.

Она (Давидова) ничего не сказала, но мне придется лично извиниться, когда увижу ее в следующий раз. Это просто совпадение, что на заднем фоне оказалось ее лицо, отмасштабированное на 3000%. Вышло еще забавнее», – сказал Кристиансен, отметив, что он дружит с Давидовой.

Чешская биатлонистка позже высказалась о ситуации.

«Я посмотрела [видео Кристиансена]. Надеюсь, это не было личным», – цитирует Давидову NRK. 

Также она оставила комментарий с улыбающимся эмодзи под публикацией норвежца: «Оставь мою голову в покое 😄🤦🏼‍♀️».

Кристиансену 32 года, он олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира в эстафетах. 27-летняя Давидова – чемпионка мира-2021 в индивидуальной гонке.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: NRK
logoсборная Чехии жен
logoМаркета Давидова
logoВетле Шостад Кристиансен
logoсборная Норвегии
фото
logoКубок мира по биатлону
logoКонтиолахти
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