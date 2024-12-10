Суд отклонил апелляцию Сафонова на назначение алиментов. Матвей будет выплачивать бывшей жене 25% зарплаты на содержание дочери
Матвей Сафонов окончательно проиграл один из судов по алиментам.
Суд отклонил апелляцию вратаря «ПСЖ» и сборной России по делу об алиментах. Таким образом, Сафонов обязан ежемесячно выплачивать бывшей супруге Анастасии 25% дохода на содержание их дочери.
Решение о задолженности Сафонова по алиментам в размере 60 млн рублей будет принято позднее.
«Второй кассационный суд общей юриспруденции оставил без изменения решение Никулинского суда города Москвы и апелляционное определение Московского городского суда.
Тем самым судьи подтвердили, что в России реально действует политика президента по защите государством прав и интересов детей и что приоритетным является взыскание алиментов по статье 81 СК РФ в долевом размере», – приводит ТАСС слова бывшей жены Сафонова со ссылкой на адвоката.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
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