Суд отклонил апелляцию Сафонова на назначение алиментов. Матвей будет выплачивать бывшей жене 25% зарплаты на содержание дочери

Матвей Сафонов окончательно проиграл один из судов по алиментам.

Суд отклонил апелляцию вратаря «ПСЖ » и сборной России по делу об алиментах. Таким образом, Сафонов обязан ежемесячно выплачивать бывшей супруге Анастасии 25% дохода на содержание их дочери.

Решение о задолженности Сафонова по алиментам в размере 60 млн рублей будет принято позднее.

«Второй кассационный суд общей юриспруденции оставил без изменения решение Никулинского суда города Москвы и апелляционное определение Московского городского суда.

Тем самым судьи подтвердили, что в России реально действует политика президента по защите государством прав и интересов детей и что приоритетным является взыскание алиментов по статье 81 СК РФ в долевом размере», – приводит ТАСС слова бывшей жены Сафонова со ссылкой на адвоката.