«Партнер по команде попросил другого побрить ему задницу». Мората о «самом безумном» случае в раздевалке

Альваро Мората рассказал о самом странном случае в раздевалке.

Нападающий «Милана » и сборной Испании дал интервью блогеру Родриго Фаэсу, в котором ответил на вопрос о «самых безумных» ситуациях в раздевалке.

«Партнер по команде попросил другого побрить ему задницу... Тот, кто это сделал, вспомнит и хорошо посмеется, услышав это.

[В другой ситуации] товарищ по команде заснул в раздевалке во время беседы с тренером», – сказал Мората .