«Партнер по команде попросил другого побрить ему задницу». Мората о «самом безумном» случае в раздевалке
Альваро Мората рассказал о самом странном случае в раздевалке.
Нападающий «Милана» и сборной Испании дал интервью блогеру Родриго Фаэсу, в котором ответил на вопрос о «самых безумных» ситуациях в раздевалке.
«Партнер по команде попросил другого побрить ему задницу... Тот, кто это сделал, вспомнит и хорошо посмеется, услышав это.
[В другой ситуации] товарищ по команде заснул в раздевалке во время беседы с тренером», – сказал Мората.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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