Садулаев перейдет в «Зенит» свободным агентом летом. Хавбек «Ахмата» подпишет контракт в ближайшее время («Чемпионат»)

Лечи Садулаев перейдет в «Зенит» летом.

По информации «Чемпионата», полузащитник «Ахмата » подпишет контракт с клубом из Санкт-Петербурга в ближайшее время – стороны уже обсуждают детали соглашения. Садулаев перейдет в «Зенит » на правах свободного агента, грозненцы не получат денег за этот трансфер.

Отмечается, что футболист заинтересован в переходе в «Зенит» и уверен, что сможет бороться за место в основе, несмотря на большую конкуренцию.

В текущем сезоне Мир РПЛ Садулаев отметился 3 голами и ассистом в 17 матчах. Его статистику можно найти здесь .