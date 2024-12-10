Садулаев перейдет в «Зенит» свободным агентом летом. Хавбек «Ахмата» подпишет контракт в ближайшее время («Чемпионат»)
Лечи Садулаев перейдет в «Зенит» летом.
По информации «Чемпионата», полузащитник «Ахмата» подпишет контракт с клубом из Санкт-Петербурга в ближайшее время – стороны уже обсуждают детали соглашения. Садулаев перейдет в «Зенит» на правах свободного агента, грозненцы не получат денег за этот трансфер.
Отмечается, что футболист заинтересован в переходе в «Зенит» и уверен, что сможет бороться за место в основе, несмотря на большую конкуренцию.
В текущем сезоне Мир РПЛ Садулаев отметился 3 голами и ассистом в 17 матчах. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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