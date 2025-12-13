Палмер о голе «Эвертону»: «Не скажу, что нахожусь в своей лучшей форме. Я все еще восстанавливаюсь после травмы, еще есть над чем работать»

Палмер: не скажу, что нахожусь в своей лучшей форме.

Полузащитник «Челси » Коул Палмер высказался о своем текущем состоянии. Англичанин забил гол в ворота «Эвертона » в матче 16-го тура АПЛ (2:0).

«Я бы не сказал, что сейчас нахожусь в своей лучшей форме. Я все еще восстанавливаюсь после травмы. Надеюсь, будет становиться все лучше и лучше, но еще есть над чем работать.

Состояние улучшается. Это результат той работы, которую я делаю с физиотерапевтами клуба. Важно просто не делать слишком много слишком рано. Решение принимается день ото дня. Надеюсь, будет только лучше».

О присутствии Томаса Тухеля, главного тренера сборной Англии, на трибунах

«Честно говоря, я не заглядываю слишком далеко вперед. Я был травмирован три месяца, и сейчас мне просто нужно полностью набрать физическую форму. Я знаю, что могу дать команде, когда полностью готов, так что надеюсь скоро вернуться на этот уровень», – сказал Палмер.