Ничушкин забросил 7-ю шайбу в сезоне, совершив проход к воротам в матче с «Питтсбургом». У него 4+1 в последних 4 играх
Валерий Ничушкин забросил 7-ю шайбу в сезоне в матче с «Питтсбургом».
Форвард «Колорадо» отличился в матче против «Пингвинс» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ, совершив проход к воротам.
В активе 29-летнего россиянина стало 11 (7+4) очков в 13 играх в текущем сезоне при полезности «+3». Текущая результативная серия – 4 матча (4+1 на отрезке).
Сегодня Ничушкин (20:03 – первое время среди форвардов «Эвеланш», 4:36 – в большинстве, 3:00 – в меньшинстве, «+1») реализовал 1 бросок в створ из 2, применил 1 силовой прием и допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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