Задоров подрался с Лаури в матче «Бостона» и «Виннипега». Драка произошла после 2 боев в предыдущей смене
Никита Задоров подрался с Адамом Лаури в матче «Бостона» и «Виннипега» (1:8).
Эпизод произошел в середине третьего периода встречи регулярного чемпионата НХЛ – сразу после вбрасывания у ворот «Джетс».
Российский защитник «Брюинс» и капитан канадского клуба обменялись несколькими ударами, после чего Лаури упал на колени, и лайнсмены завершили бой.
В предыдущей смене произошло сразу 2 драки – со стороны «Виннипега» в них участвовали Дэвид Густафссон и Логан Стэнли, со стороны «Бостона» – Трент Фредерик и Марк Кастелик. Стэнли и Кастелик по итогам эпизода были удалены до конца игры.
Задоров (18:45, 4:13 – в меньшинстве, «минус 2») отметился в этой игре 1 броском в створ и 4 силовыми приемами, а также допустил 2 потери.
В текущем сезоне у россиянина 8 (2+6) очков в 30 играх за «Брюинс» при 65 минутах штрафа.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости