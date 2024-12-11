Задоров подрался с Лаури в матче «Бостона» и «Виннипега». Драка произошла после 2 боев в предыдущей смене

Никита Задоров подрался с Адамом Лаури в матче «Бостона» и «Виннипега» (1:8).

Эпизод произошел в середине третьего периода встречи регулярного чемпионата НХЛ – сразу после вбрасывания у ворот «Джетс».

Российский защитник «Брюинс» и капитан канадского клуба обменялись несколькими ударами, после чего Лаури упал на колени, и лайнсмены завершили бой.

В предыдущей смене произошло сразу 2 драки – со стороны «Виннипега » в них участвовали Дэвид Густафссон и Логан Стэнли, со стороны «Бостона » – Трент Фредерик и Марк Кастелик. Стэнли и Кастелик по итогам эпизода были удалены до конца игры.

Задоров (18:45, 4:13 – в меньшинстве, «минус 2») отметился в этой игре 1 броском в створ и 4 силовыми приемами, а также допустил 2 потери.

В текущем сезоне у россиянина 8 (2+6) очков в 30 играх за «Брюинс» при 65 минутах штрафа.