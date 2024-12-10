«В США люди act nice, но по факту ты можешь им не нравиться. Русские – настоящие. Они не скрывают, если еще не прониклись к тебе». Воспитанник «Рубина» Зильберман о менталитете

Даниэль Зильберман сравнил отношения между людьми в США и России.

16-летний полузащитник академии «Рубина» родился в Нью-Йорке.

«Отношения между людьми в США, возможно, добрее, чем в России. Но не такие честные.

Американцы – все и всегда – проявляют вежливость и улыбаются. Вот заходишь в лифт – и тебе говорят: «Здравствуйте, как дела, у тебя чудесная собака, до свидания». Делают комплименты на каждом шагу – это приятно, конечно.

При этом у всех в США полно дел, так что в дела другого человека они не вникают. Некогда и незачем. В этом плане местные кажутся неискренними, как будто за словами ничего не стоит.

Не говорю, что американцам на тебя совсем плевать. Был случай в школе: папа одноклассника заболел раком. Родители со всей школы взяли его семью под опеку. Составили график дежурств, забирали к себе детей из этой семьи (их было четверо), покупали им еду и все необходимое, пока мама дежурила в госпитале.

Так вот, люди в целом act nice (ведут себя мило – Спортс’‘), но по факту ты им можешь не нравиться. Вот с русскими у меня опыт другой – могут не сразу к тебе проникнуться и не скрывают этого. Но в этом они настоящие», – сказал хавбек «Рубина » Даниэль Зильберман .

«В Нью-Йорке много мигрантов, есть грязь, бомжи, но я на эти недостатки внимания не обращаю – все-таки родина. Москва намного чище». Воспитанник «Рубина» Зильберман о городах США и России

«Отношения к русским как к врагам не встречал. В академиях относились по-особенному в хорошем смысле, дискриминации из-за корней не было». Воспитанник «Рубина» Зильберман о США