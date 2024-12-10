Ротенберг о «СКА-Арене»: «Были другие борта – итальянские. Это макароны, мода, но хоккейные борта – не сходится. Сейчас отечественное производство – и мы видим разницу»

Роман Ротенберг высказался о замене итальянских бортов в «СКА-Арене».

Стадион, вмещающий 21 500 зрителей, примет Кубок Первого канала , который пройдет с 12 по 15 декабря. Первую половину сезона СКА провел в Ледовом дворце.

– Возможен ли камбэк СКА на «СКА-Арену»? От чего это зависит? И если да, то когда это можно ожидать?

– Мы провели огромную работу. Эти борта... Это совершенно новые борта. Были другие борта – итальянские борта.

В нашем понимании Италия и хоккейные борта – слова несовместимые. Макароны, музыка, одежда, мода. Но хоккейные борта – это не сходится.

Поэтому при всем уважении... Мы уважаем итальянскую культуру, смотрим фильмы, но сейчас у нас отечественное производство бортов.

Наша компания произвела борта для «СКА-Арены» – и мы видим разницу: отскоки, шайбы. Это делает огромную разницу, – сказал главный тренер «России 25» Роман Ротенберг на открытой тренировке.