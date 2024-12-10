«Пари НН» обратился в ЭСК по голу Угальде в матче со «Спартаком»
«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по итогам матча со «Спартаком».
Встреча 18-го тура Мир РПЛ в Москве завершилась победой «Спартака» со счетом 3:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком.
«Пари НН» попросил экспертно-судейскую комиссию рассмотреть гол Манфреда Угальде, забитый на 62-й минуте матча, на предмет возможного офсайда.
По итогам первой части сезона «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Спартак» идет 3-м, на 2 очка отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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