«Пари НН» обратился в ЭСК по голу Угальде в матче со «Спартаком»

«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по итогам матча со «Спартаком».

Встреча 18-го тура Мир РПЛ в Москве завершилась победой «Спартака » со счетом 3:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком .

«Пари НН » попросил экспертно-судейскую комиссию рассмотреть гол Манфреда Угальде , забитый на 62-й минуте матча, на предмет возможного офсайда.

По итогам первой части сезона «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Спартак» идет 3-м, на 2 очка отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».