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Елене Вяльбе вручили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени

Елене Вяльбе вручили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Об этом рассказал министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Сегодня в Минспорте вместе с заместителем председателя правительства Дмитрием Чернышенко провели заседание исполкома Олимпийского комитета России.

Поблагодарили членов исполкома за работу и вручили им ведомственные награды за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта.

В соответствии с указом президента России Владимира Владимировича Путина, Дмитрий Николаевич вручил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени президенту Федерации лыжных гонок, трехкратной олимпийской чемпионке, заслуженному мастеру спорта России Елене Вяльбе», – написал Дегтярев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
ОКР
logoДмитрий Чернышенко
лыжные гонки
logoМихаил Дегтярев
ФЛГР
logoЕлена Вяльбе
фото
Министерство спорта России
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