Елене Вяльбе вручили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Об этом рассказал министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Сегодня в Минспорте вместе с заместителем председателя правительства Дмитрием Чернышенко провели заседание исполкома Олимпийского комитета России.

Поблагодарили членов исполкома за работу и вручили им ведомственные награды за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта.

В соответствии с указом президента России Владимира Владимировича Путина, Дмитрий Николаевич вручил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени президенту Федерации лыжных гонок, трехкратной олимпийской чемпионке, заслуженному мастеру спорта России Елене Вяльбе», – написал Дегтярев.