Елене Вяльбе вручили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени
Елене Вяльбе вручили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Об этом рассказал министр спорта России Михаил Дегтярев.
«Сегодня в Минспорте вместе с заместителем председателя правительства Дмитрием Чернышенко провели заседание исполкома Олимпийского комитета России.
Поблагодарили членов исполкома за работу и вручили им ведомственные награды за особые личные заслуги и достижения в сфере физической культуры и спорта.
В соответствии с указом президента России Владимира Владимировича Путина, Дмитрий Николаевич вручил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени президенту Федерации лыжных гонок, трехкратной олимпийской чемпионке, заслуженному мастеру спорта России Елене Вяльбе», – написал Дегтярев.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
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