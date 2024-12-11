Беллингем забил в четвертом матче подряд. У хавбека «Реала» 6 (4+2) очков на отрезке

Джуд Беллингем забил в четвертом матче подряд.

Полузащитник «Реала » поразил ворота «Аталанты» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов (3:2, второй тайм).

Англичанин отличился одним голом в каждом из четырех последних матчей. Также на этом отрезке он отдал два результативных паса.

Подробную статистику 21-летнего футболиста можно найти здесь .