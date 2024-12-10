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Егор Демин поднялся на 7-е место в рейтинге участников драфта-2025 по версии ESPN

ESPN прогнозирует Егору Демину 7-е место на драфте 2025 года.

ESPN.com представил рейтинг участников драфта НБА 2025 года. Первое место по-прежнему занимает форвард университета Дьюк Купер Флэгг. Российский защитник Университета Бригама Янга Егор Демин (18 лет, 204 см) поднялся с 11-го места на седьмое.

«Демин наделал много шума, когда BYU разгромил более слабых соперников в мягком раннем расписании, разбивая оборону завидным сочетанием габаритов, видения площадки, тайминга и креативности. Он самый одаренный распасовщик в этом возрасте, способный отдавать передачи через узкие щели с высокой скоростью и точностью из сложных точек обзора, совмещая невероятные хайлайты и броски из-за дуги (39%).

Недавно BYU вошел в сложный период расписания, в результате чего Демин провел три худших матча сезона против Миссисипи, Северной Каролины Стэйт и Провиденса, продемонстрировав свои недостатки перед руководителями НБА. Демину не хватает резкости и физической силы как создателю и завершающему атаки игроку. Он часто выглядит пассивным и не очень хорош в защите на данном этапе. Его критиковали за недостаток выносливости на разных этапах карьеры.

Команды НБА все еще пытаются понять, на какую позицию и роль Демин лучше всего подходит, и мы узнаем об этом гораздо больше, когда скоро начнутся игры Big 12. Его размер, чувство игры, броски и молодость (ему 18, но он выглядит еще моложе) позволят ему оставаться в Топ-10 с возможностью продвижения вверх, если он сможет внести коррективы по ходу сезона и включить другую передачу с его интенсивностью и агрессивностью», – пишет эксперт Джонатан Гивони.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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