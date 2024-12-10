Кубок НБА. 1/4 финала. «Милуоки» примет «Орландо», «Оклахома» – «Даллас»
Сегодня в рамках 1/4 финала Кубка НБА пройдут два матча.
«Милуоки» примет на своей площадке «Орландо», «Оклахома» встретится дома с «Далласом».
НБА
1/4 финала
Восток
Запад
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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