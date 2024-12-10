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Кубок НБА. 1/4 финала. «Милуоки» примет «Орландо», «Оклахома» – «Даллас»

Сегодня в рамках 1/4 финала Кубка НБА пройдут два матча.

«Милуоки» примет на своей площадке «Орландо», «Оклахома» встретится дома с «Далласом».

НБА

Кубок НБА

1/4 финала

Восток

Запад

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
logoКубок НБА
logoМилуоки
logoОклахома-Сити
результаты
logoНБА
logoДаллас
logoОрландо
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