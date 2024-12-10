Кубок НБА. 1/4 финала. «Милуоки» примет «Орландо», «Оклахома» – «Даллас»

Сегодня в рамках 1/4 финала Кубка НБА пройдут два матча.

«Милуоки » примет на своей площадке «Орландо », «Оклахома» встретится дома с «Далласом ». НБА Кубок НБА 1/4 финала Восток Запад ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.