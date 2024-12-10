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Лига чемпионов. «Ливерпуль» в гостях у «Жироны», «Реал» сыграет с «Аталантой», «Бавария» против «Шахтера», «Байер» примет «Интер»

Сегодня стартует 6-й тур Лиги чемпионов УЕФА.

«Ливерпуль» сыграет с «Жироной» в гостях, «Реал» – с «Аталантой», «ПСЖ» – с «Ред Булл Зальцбург», «Бавария» – с «Шахтером», «Байер» примет «Интер».

Новый формат турнира не подразумевает групп. Все 36 команд сведены в общую таблицу и проведут по 8 матчей.

Лига чемпионов

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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