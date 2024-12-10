Сафонов остался в запасе на третий матч «ПСЖ» подряд после ошибки в игре с «Баварией»
Матвей Сафонов не попал в стартовый состав «ПСЖ» третий раз подряд.
Парижская команда сыграет с «Зальцбургом» на выезде в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Место в воротах гостей займет Джанлуиджи Доннарумма, Сафонов начнет игру на скамейке запасных.
Российский голкипер не выходит на после после результативной ошибки в матче с «Баварией» (0:1) – ранее он пропустил игры с «Нантом» (1:1) и «Осером» (0:0).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «ПСЖ»
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