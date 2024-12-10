Сафонов остался в запасе на третий матч «ПСЖ» подряд после ошибки в игре с «Баварией»

Матвей Сафонов не попал в стартовый состав «ПСЖ» третий раз подряд.

Парижская команда сыграет с «Зальцбургом » на выезде в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Место в воротах гостей займет Джанлуиджи Доннарумма , Сафонов начнет игру на скамейке запасных.

Российский голкипер не выходит на после после результативной ошибки в матче с «Баварией» (0:1) – ранее он пропустил игры с «Нантом» (1:1) и «Осером» (0:0).